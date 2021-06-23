Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Tufanoğlu, tapu müdürlüklerine personel alınmasını istedi Açıklaması
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Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Tufanoğlu, tapu müdürlüklerine personel alınmasını istedi Açıklaması

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Tufanoğlu, tapu müdürlüklerine personel alınmasını istedi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, "Son 10 yılda tapu işlemleri sayısı üç kat artmışken, personel sayısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, "Son 10 yılda tapu işlemleri sayısı üç kat artmışken, personel sayısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Tapu çalışanlarının neredeyse tamamı personel yetersizliğinden yakınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tufanoğlu, yazılı açıklamasında, tapu çalışanlarının memnuniyet ve beklentilerini ölçmek için 26 ilde 1322 tapu çalışanıyla yüz yüze görüşülerek araştırma yaptıklarını belirtti.

Araştırmada, tapu çalışanlarının yaptıkları işin, "yoğun ve stresli olduğu" sonucuna ulaşıldığını bildiren Tufanoğlu, şunları kaydetti:

"İş yoğunluğu önceki yıllara göre bariz bir şekilde artan tapu personelinin, işlerini aksatmamak ve ertelememek adına büyük fedakarlık gösterdiği bilinmektedir. Araştırma sonucunda edindiğimiz verilere göre, tapu çalışanlarının yüzde 82'si kurumdaki personel sayısının yetersiz olduğunu belirtmiştir. Son 10 yılda tapu işlemleri sayısı üç kat artmışken, personel sayısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Araştırmada, tapu çalışanlarının neredeyse tamamı personel yetersizliğinden yakınmaktadır. Hayatımızı kuşatan salgın süreci boyunca onlarca insan ile muhatap olan ve büyük risk altına giren tapu personelinin iş yükünün hafifletilmesi adına bir an önce tapu müdürlüklerine personel alımlarının yapılması gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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