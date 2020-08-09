Bayındır Memur-Sen'den 'tapu'ya personel alımı talebi
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Bayındır Memur-Sen'den 'tapu'ya personel alımı talebi

Bayındır Memur-Sen Samsun Şube Başkanı İsa Çolak, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanları gösterdikleri özverili çalışmalara istinaden, aile ve sosyal hayatlarının iyileşmesi adına, atama sorunlarının çözümü, personel eksikliğinin giderilerek ivedi alım yapılması ve dosya paylaşım...

Bayındır Memur-Sen'den 'tapu'ya personel alımı talebi
09.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:58

Bayındır Memur-Sen Samsun Şube Başkanı İsa Çolak, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanları gösterdikleri özverili çalışmalara istinaden, aile ve sosyal hayatlarının iyileşmesi adına, atama sorunlarının çözümü, personel eksikliğinin giderilerek ivedi alım yapılması ve dosya paylaşım sisteminin hayata geçirilmesini beklemektedir" dedi.

İsa Çolak yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19(korona virüs) salgını, ülkemizde görülmeye başladığı ilk andan itibaren devletimizin tüm kaynaklarını seferber ederek almış olduğu önlemler ve büyük fedakarlıklarla ekonomik tedbirlerin hayata geçirilmesinde, tapu müdürlüğü çalışanları olarak büyük özveri ile çalışmalarımızı aksatmadan vatandaşlarımızı bekletmeden en üst düzeyde hizmet vermeyi görev ve sorumluluğumuz olarak gördük. Ancak bu yoğun çalışma sistemi fedakarlıkla çalışan personeli baskı ve yoğunluk ile zor durumlara maruz kalarak bu süreçte, kredi faiz oranlarının düşmesine müteakip konut ve gayrimenkul satışlarının hızlı bir şekilde artması ile tapu müdürlüklerindeki iş yükü daha üst seviyelerde artırmıştır. Bu artış, personel sayısının yetersizliğinden zaten zorluklarla yürütülen işleri, daha da vahim hale getirerek personel üzerindeki baskı ve yoğunluğu dayanılamayacak seviyelere getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Tapu müdürlüğü çalışanlarının artan bu iş yükü altında ezildiğini ileri süren Çolak, "Sağlıklarını hiçe sayarak yalnızca vatandaşa hizmet etmeye ve üzerine düşen sorumlulukları aksatmamaya çalışan personelin, ataması yapılmamakta, eş durumu vb. durumlardan dolayı ayrılan personelin yeri dahi boş bırakılmaktadır. Kendinden ödün vererek devletimizin uyguladığı tedbirlere tüm gücü ile destek vermeye çalışan personel karşılığında yalnızca olması gerekeni istemektedir. Personel eksikliğinden dolayı yaşanan bu iş yoğunluğu çalışan personelin sağlıklarını etkilemekte, artık psikolojik travmalar oluşturmaya başlamıştır. Tüm bu olumsuzluklar ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanları gösterdikleri özverili çalışmalara istinaden, aile ve sosyal hayatlarının iyileşmesi adına, atama sorunlarının çözümü, personel eksikliğinin giderilerek ivedi alım yapılması ve dosya paylaşım sisteminin hayata geçirilmesini beklemektedir" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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