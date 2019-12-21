Bayındır'daki Kıbrıs gazileri için madalya töreni yapıldı
KKTC tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için gönderilen madalyalar, İzmir'in Bayındır ilçesindeki gazilere tevcih edildi.
KKTC tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için gönderilen madalyalar, İzmir'in Bayındır ilçesindeki gazilere tevcih edildi.
Törene, gazililerin yanı sıra Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bayındır İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt, Bayındır İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan da katıldı.
Kaymakam Öztürk, gazileri tebrik etti. Törende 30 Kıbrıs gazisine madalyaları takdim edildi.