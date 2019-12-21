Bayındır'daki Kıbrıs gazileri için madalya töreni yapıldı
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Bayındır'daki Kıbrıs gazileri için madalya töreni yapıldı

KKTC tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için gönderilen madalyalar, İzmir'in Bayındır ilçesindeki gazilere tevcih edildi.

21.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:56
Bayındır'daki Kıbrıs gazileri için madalya töreni yapıldı

KKTC tarafından Barış Harekatı'na katılan gaziler için gönderilen madalyalar, 'in ilçesindeki gazilere tevcih edildi.

Törene, gazililerin yanı sıra Bayındır Kaymakamı , Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bayındır İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt, Bayındır İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan da katıldı.

Kaymakam Öztürk, gazileri tebrik etti. Törende 30 Kıbrıs gazisine madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA
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