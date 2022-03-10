Bayındır'da yapılacak 12 derslikli ilkokul için protokol imzalandı - Haberler

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Bayındır'da yapılacak 12 derslikli ilkokul için protokol imzalandı

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Bayındır'da yapılacak 12 derslikli ilkokul için protokol imzalandı

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Demircilik Mahallesi'nde yapılacak 12 derslikli ilkokul için İzmir Valiliğinde protokol imzalandı.

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Demircilik Mahallesi'nde yapılacak 12 derslikli ilkokul için İzmir Valiliğinde protokol imzalandı.

Yapılan açıklamaya göre, protokol törenine, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile hayırsever Makbule Gedikoğlu katıldı.

Yapılacak okula hayırsever Makbule Gedikoğlu ile merhum eşi Mehmet Gedikoğlu'nun isminin verileceği belirtildi.

Vali Köşger, imza töreninin ardından Gedikoğlu'na teşekkür ederek çiçek takdim etti.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Yavuz Selim Köşger, Ali Öztürk, Demircilik, İzmir, Güncel, Haberler

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