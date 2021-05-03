Bayındır'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 yaralı
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Bayındır'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 yaralı

Bayındır'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayındır ilçesinde beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tire ilçesinden Bayındır yönüne ilerleyen Gizem Çetinyol yönetimindeki 35 ADY 974 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan ve Tire Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenilen sürücü Çetinyol, ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çetinyol'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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