Bayındır'da nergis hasadı yapıldı
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Bayındır'da nergis hasadı yapıldı

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Bayındır'da nergis hasadı yapıldı

İzmir'in Bayındır ilçesinde 3. Nergis Hasadı Etkinliği yapıldı.

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İzmir'in Bayındır ilçesinde 3. Nergis Hasadı Etkinliği yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Üniversitesi, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi ve Bayındır Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Turan Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe resmi kurum temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, 10 Mart'tan itibaren yetişmeye başlayan nergislerin ilçe için önem taşıdığını belirtti.

Turan Mahalle Muhtarı Yeliz Bitek ise bölgede yetişen nergisleri marka haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Havalar güzel gitti ve 3. hasadımızı yaptık. Nergisi ihraç edebilecek duruma gelmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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