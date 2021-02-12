Bayındır'da nergis çiçeği dağıtıldı
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Bayındır'da nergis çiçeği dağıtıldı

12.02.2021 23:44 | Son Güncelleme: 12.02.2021 23:48

Bayındır merkeze 4 km uzaklıkta bulunan ve etrafı asırlık zeytin ağaçlarıyla çevrili eşsiz bir doğaya sahip Turan Mahallesi'nde yetiştirilen nergis çiçeği İzmir ve İstanbul'un çiçekçi dükkanlarını yıllardır süslüyor.

Bayındır merkeze 4 km uzaklıkta bulunan ve etrafı asırlık zeytin ağaçlarıyla çevrili eşsiz bir doğaya sahip Turan Mahallesi'nde yetiştirilen nergis çiçeği İzmir ve İstanbul'un çiçekçi dükkanlarını yıllardır süslüyor.

Mahallede dededen kalma ve yapısı oynanmamış doğal soğanlarla zeytin bahçelerinde yetiştirilen nergis çiçekleri, ocak ayının ilk haftasından itibaren toplanmaya başlıyor.

Hem üreticilere destek olmak hem de Turan Nergisi'nin tanıtımını yapmak için nergis dağıtımı yapıldığını söyleyen Bayındır Belediye Uğur Demirezen yaptığı açıklamada "Sevgililer günü ve Mübarek Üç Aylar'ın başlamasından önce hem Turan Mahallemizde yetiştirilen; kokusuyla ve dayanıklılığıyla büyük rağbet gören nergisimizi tanıtmak, hem de hemşerimize nergislerin mis gibi kokusuyla küçük bir jest yapmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik. Hem üreticimizin hem de halkımızın yüzünü güldürdük. Bayındır çiçekçiliğin her alanında iddialı" dedi.

Bayındır'da nergis çiçeği dağıtıldı
Bayındır'da nergis çiçeği dağıtıldı
Bayındır'da nergis çiçeği dağıtıldı
Bayındır'da nergis çiçeği dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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