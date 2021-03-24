Bayındır'da lise öğrencilerine uyuşturucunun zararları hakkında seminer verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bayındır'da lise öğrencilerine uyuşturucunun zararları hakkında seminer verildi

24.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:08
Bayındır'da lise öğrencilerine uyuşturucunun zararları hakkında seminer verildi

Bayındır Ülfet Onart Anadolu Lisesinde uyuşturucu madde kullanımının zararları hakkında seminer verildi.

Bayındır Ülfet Onart Anadolu Lisesinde uyuşturucu madde kullanımının zararları hakkında seminer verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi görevlilerinin yanı sıra Yeşilay, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin katılımıyla "Uyuşturucu bedeninizi değil geleceğinizi uyuşturur" sloganıyla düzenlenen seminerde öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Seminerde uyuşturucu kullanımında ailenin önemi, madde kullanımına götüren yollar, yanlış bilinen doğrular, uyuşturucu kullanımının maddi ve manevi zararları gibi konulara değinildi.

Ayrıca uyuşturucu madde satan kişilerin güvenlik güçlerine ihbar edilmesi hususunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Vladimir Putin Enis Berberoğlu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ezgi Mola Türkan Şoray Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Mesut Bakkal Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayındır'da lise öğrencilerine uyuşturucunun zararları hakkında seminer verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 19:09:10. #1.15#
title