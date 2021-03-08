Bayındır'da kadınlara çiçek dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bayındır'da kadınlara çiçek dağıtıldı

08.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:36
Bayındır'da kadınlara çiçek dağıtıldı

Bayındır Belediyesi ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek dağıttı.

Bayındır Belediyesi ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek dağıttı.

Belediye ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlar ile tarlalarda çalışan kadınları ziyaret etti.

Kadınların gününü kutlayan ekipler, onlara çiçek verdi.

Belediye Başkanı Uğur Demirezen de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kadınlara yönelik şiddet, ayrımcılık ve istismarın kabul edilemeyeceğini belirten Demirezen, "Herhangi bir canlıya olamayacağı gibi kadına yönelik şiddetin de gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Alişan Cem Yılmaz Rasim Öztekin Çağlar Ertuğrul
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayındır'da kadınlara çiçek dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 18:36:37. #1.14#
title