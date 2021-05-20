Bayındır'da Çiçek Organize Sanayi Bölgesi sevinci
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Bayındır'da Çiçek Organize Sanayi Bölgesi sevinci

Bayındır'da Çiçek Organize Sanayi Bölgesi sevinci
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bayındır Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) kuruluş protokolünün onaylanarak tüzel kişilik kazanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bayındır Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) kuruluş protokolünün onaylanarak tüzel kişilik kazanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Demirezen, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından Bayındır TDİOSB'nin kuruluş protokolünün onaylanarak tüzel kişilik kazandığını duyurduğunu aktardı.

Bayındır Çiçekçilik TDİOB yönetim kurulu başkanı ve vekilleri ile denetim organları seçimlerinin geçen ay yapıldığını bildiren Demirezen, şunları kaydetti:

"İlçemizde kurulacak OSB 900 bin metrekare alan üzerinde yer alacak. 45 parsel olacak. Burada fuar, ARGA ve mezat alanı olacak. Şu anda yurt içi ve yurt dışından büyük bir talep var. Ben nasıl yer alabilirim nasıl üretime katılabilirim diye telefon alıyoruz. Ciddi bir başvuru var. İzmir Ticaret Odamız bu konuyu takip ediyor. İlk etapta 500 kişilik bir istihdam olacağını düşünüyoruz. Bayındır zincirlerini kırıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Bayındır çiçekçilik konusunda neden Türkiye'nin Hollanda'sı olmasın?' demişti. Bayındır bunu gerçekleştiriyor. Çok mutluyuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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