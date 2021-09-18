Bayındır'da bebek arabası ve çocuk bisikleti çalan zanlı tutuklandı - Haberler
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Bayındır'da bebek arabası ve çocuk bisikleti çalan zanlı tutuklandı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
Bayındır'da bebek arabası ve çocuk bisikleti çalan zanlı tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde bebek arabaları ve çocuk bisikletlerini çaldığı belirlenen şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde bebek arabaları ve çocuk bisikletlerini çaldığı belirlenen şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 13-16 Eylül tarihleri arasında 6 farklı adreste bebek arabaları ve çocuk bisikletlerinin çalınması üzerine Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma sonucu olayı B.G'nin (38) gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlı, polis ekiplerince hırsızlık olaylarında kullandığı motosikletle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen zanlı, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, çalınan bebek arabaları ve bisikletler de sahiplerine teslim edildi.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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