Bayındır Çimde Merkez Olacak

26.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:19

Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve Başkan Yardımcımız Osman Kadan'ın da takip ettiği çalıştaya Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mehmet Ersan, SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'nun yanı sıra akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

Çalıştayda bir konuşma yapan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen şunları söyledi: "Hocalarımız ve çalıştay ekibimiz gün boyunca İzmir bazında çim üretimine yönelik profili ortaya koyarak, geleceğe yönelik yapılması gerekenleri tespit edecekler. Öncelikle hocalarıma ve çalıştay ekibine başarılar dilerim. Çalıştaydan çıkacak sonuçların ve bu konuda atılacak adımların Bayındırımıza,İzmirimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim.

İlçemizde Yüksek Okulumuzda Çim üretimi ile ilgili bir bölümümüz var. Burada hocalarımız ve öğrencilerimiz başarılı işlere imza atmaktalar. Hocalarımızın ve öğrencilerimizin gayretli çalışmaları zaman zaman televizyon ve gazetelerde de yer almakta. Ayrıca bu alandan mezun olan öğrencilerimizin istihdam edildiğini duymak bizi çok mutlu ediyor."

Kaynak: Bültenler