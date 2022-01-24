Bayındır Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
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Bayındır Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Bayındır Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor.

Belediye Başkanı Uğur Demirezen gazetecilere yaptığı açıklamada Kızıloba, Alankıyı, Çınardibi, Dernekli, Osmanlar, ve Balcılar Mahallelerinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının belediye ekiplerinin bugün de ara vermeden devam ettiğini belirten Demirezen, "Yapılan çalışmalarda, Alankıyı Yaylası'nda geçici bir süre araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlarımız belediyemiz ve jandarma ekiplerimizin yaptığı çalışmalarla kurtarıldı." dedi.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

Uğur Demirezen, İzmir, kar, Güncel, Haber

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