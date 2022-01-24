Bayındır Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor.

Belediye Başkanı Uğur Demirezen gazetecilere yaptığı açıklamada Kızıloba, Alankıyı, Çınardibi, Dernekli, Osmanlar, ve Balcılar Mahallelerinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının belediye ekiplerinin bugün de ara vermeden devam ettiğini belirten Demirezen, "Yapılan çalışmalarda, Alankıyı Yaylası'nda geçici bir süre araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlarımız belediyemiz ve jandarma ekiplerimizin yaptığı çalışmalarla kurtarıldı." dedi.