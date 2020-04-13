Bayındır Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmuyor Koronavirüs ile mücadelede önemli çalışmalar yapan ve hazırladığı sosyal projeler ile salgın sürecinin en uygun şekilde geçmesi için çalışan Bayındır Belediyesi bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Alınan sıkı tedbirler ve iş yerlerinin kapalı olması ister istemez sokak hayvanları için beslenme sıkıntısına neden oldu. Bu noktada devreye giren Bayındır Belediyesi ilçedeki sokak hayvanları için belirli aralıklarla farklı noktalara hazır mama ve su bırakmaya başladı.

Bayındır Belediyesi'nin bu çalışmasına Bayındır Vefa Sosyal Destek Grubu ve hayvansever Şenol Memiş de yardımlarıyla katkıda bulundu.

Çalışma kapsamında Bayındır sokaklarını gezerek, sokak hayvanlarını besleyen Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen; "Salgın ile mücadelemiz devam ediyor ama bu süreçte can dostlarımızı da unutmuyoruz. Onlarla sadece sevgimizi ve bir parça ekmek paylaşsak yeter. Can dostlarımızı unutmayalım. Çocuklarımızı hayvan sevgisi ile büyütelim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler