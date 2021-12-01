Bayındır Belediyesi'nin Daha İyi Hizmet İçin Araç Filosuna Eklediği Araç Geldi - Haberler
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Bayındır Belediyesi'nin Daha İyi Hizmet İçin Araç Filosuna Eklediği Araç Geldi

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Bayındır Belediyesi'nin Daha İyi Hizmet İçin Araç Filosuna Eklediği Araç Geldi

Bayındır Belediyesi'nin Daha İyi Hizmet İçin Araç Filosuna Eklediği Araç Geldi Üst yapıdan, sosyal-kültürel hizmetlere belediyeciliğin tüm alanlarında geniş bir yelpazede çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdüren Bayındır Belediyesi, hizmet ağını artırmak için araç filosunu genişletmeye de...

Bayındır Belediyesi'nin Daha İyi Hizmet İçin Araç Filosuna Eklediği Araç Geldi Üst yapıdan, sosyal-kültürel hizmetlere belediyeciliğin tüm alanlarında geniş bir yelpazede çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdüren Bayındır Belediyesi, hizmet ağını artırmak için araç filosunu genişletmeye de büyük önem veriyor.

Bayındır Belediyesi son olarak da genel hizmetlerde kullanılmak üzere bir adet kamyonu filosuna eklemişti. Geçen hafta Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in anahtarını Gaziantep Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'den aldığı kamyon Bayındır'a geldi. Araç en kısa sürede Bayındırlılara hizmet etmeye başlayacak.

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