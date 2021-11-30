Bayındır Belediyesi'nin daha iyi hizmet için araç filosuna eklediği araç geldi

Bayındır Belediyesi son olarak da genel hizmetlerde kullanılmak üzere bir adet kamyonu filosuna eklemişti. Geçen hafta Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in anahtarını Gaziantep Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'den aldığı kamyon Bayındır'a geldi. Araç en kısa sürede Bayındırlılara hizmet etmeye başlayacak.

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