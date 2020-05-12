Bayındır Belediyesi Hemşireler Gününü unutmadı Bayındır Belediyesi, ilçede görev yapan hemşirelere 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle çiçek verdi.

Bayındır Belediyesi, ilçede görev yapan hemşirelere 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle çiçek verdi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, yaptığı açıklamada hemşirelerin büyük bir fedakarlık içinde çalıştığını, hastalara ayrım yapmadan büyük bir sabır, dikkat, sevgi, hoşgörü ve şefkatle hizmet verdiğini belirterek, "Hemşirelerimizin Hemşeriler Haftasını kutlamak ve moral vermek amacıyla devlet hastanesi ve sağlık ocaklarımızı ziyaret ederek hemşerilerimize çiçek takdiminde bulunduk." dedi.

Kaynak: AA