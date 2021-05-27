Bayındır Belediye Başkanı Demirezen, ilçeye 10 halı saha kazandırılacağını açıkladı
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Bayındır Belediye Başkanı Demirezen, ilçeye 10 halı saha kazandırılacağını açıkladı

Bayındır Belediye Başkanı Demirezen, ilçeye 10 halı saha kazandırılacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçeye halı saha yatırımı için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçeye halı saha yatırımı için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

Demirezen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara programı kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanlığını ziyaret ettiğini kaydetti.

Görüşmede, ilçeye halı saha kazandırılması için protokol imzaladıklarını aktaran Uğur Demirezen, "Haziran ayında 10 mahallemize 10 halı saha en kısa zamanda hizmete girecek. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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