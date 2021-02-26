Bayındır Belediye Başkanı Demirezen'den Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik OSB açıklaması

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçeye kurulacak Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesinde yönetimi kurulu müteşebbis heyetinin oluşturulduğunu söyledi.

Demirezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayındır'ın çiçekçilik sektöründe önemli bir üretime sahip olduğunu belirtti.

Çiçekçilik sektörünün geçmişinin 20 yıla dayandığını dile getiren Demirezen, "İlçemizde çiçekçiliğin hikayesi merhum Zeynep teyzemiz ile başladı. Bu belki bir kasa fesleğen ve menekşe ile başladı. Ama o günden bu güne çiçekçilik ilçemizde ciddi bir sektör haline geldi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyaretinde çiçekçilik organize sanayi müjdesini verdiğini hatırlatan Demirezen, "Gelinen süreçte İzmir Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesinde yönetimi kurulu müteşebbis heyeti oluşturuldu. Artık Bayındır bu sektörde farklı bir yerde olacak. Hem ekonomiye hem de istihdama katkısı çok farklı olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp