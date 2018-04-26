Bayındır 21. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali'nde Hazırlıklar Tamam

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Bayındır Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali, misafirlerine keyifli anlar yaşatmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çiçekçilikle yakından tanıdığımız İzmir'in şirin ilçesi Bayındır'da çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının hemen arkasından misafirlere birbirinden güzel görüntülerin sergileneceği stantlar hazırlandı. Sadece ilçe üreticilerine değil ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayan Bayındırlı çiçek üreticileri festival'de ilçelerini en güzel şekilde tanıtabilmek için titizlikle çalışmaya devam ediyorlar. Birbirinden güzel çiçeklerle misafirlere güzel görüntülerin sergileneceği festivalde bu sene yerel ve ulusal halk dansları, sokak müzisyenleri, performans sanatçıları, mini konserler, akşam etkinlikleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi pop orkestrasının sahne alacağı festival katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

21.Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin açılışı 2 Mayıs Çarşamba günü kortej yürüyüşü ile başlayacak ve açılış töreni Bayındır Şehir Stadı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli'nin katılımıyla gerçekleşecek. Çeşitli ülkelerden gelen halk oyunları ekiplerinin birbirinden renkli gösterilerini sunacağı Bayındır Çiçek Festivali'nde ilk konser 4 Mayıs'ta ünlü müzik grubu Gripin tarafından verilecek. Misafirlerin keyifli anlar yaşayacağı bir diğer konser ise 5 Mayıs günü pop müziğinin güçlü seslerinden Göksel, sevenleriyle Bayındır Şehir Stadında buluşacak.