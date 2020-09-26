Bayılma numarası yaparak vatandaşları dolandıran kişiye 4 bin 237 lira para cezası
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Bayılma numarası yaparak vatandaşları dolandıran kişiye 4 bin 237 lira para cezası

26.09.2020 01:21 | Son Güncelleme: 26.09.2020 01:38

Simitçi gibi davranıp bayılma numarası yaparak kendisine yardıma gelen vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişiye 4 bin 237 lira idari para cezası kesildi.

Simitçi gibi davranıp bayılma numarası yaparak kendisine yardıma gelen vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişiye 4 bin 237 lira idari para cezası kesildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, simitçi gibi davranıp bayılma numarası yapan ve yardıma gelen vatandaşları dolandıran kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Yakalanan E.H'nin, daha önce hakkında 13 kez adli ve idari işlem yapıldığı ve aynı yöntemle birçok vatandaşın duygularını sömürerek dolandırdığı tespit edildi.

Emniyete götürülen E.H. hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 4 bin 237 lira idari para cezası kesildi.

Açıklamada, "İyi niyetinizin suistimaline izin vermeyin. Bu ve buna benzer bir olayla karşılaşmanız durumunda lütfen bize bildirin." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Emniyet, söz konusu kişinin, yolda bayılma numarası yaptığı anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Bayılma numarası yaparak vatandaşları dolandıran kişiye 4 bin 237 lira para cezası
Bayılma numarası yaparak vatandaşları dolandıran kişiye 4 bin 237 lira para cezası
Bayılma numarası yaparak vatandaşları dolandıran kişiye 4 bin 237 lira para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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