Bayıdır'da Roman vatandaşlara yönelik ses eğitimi kursu düzenlendi

İzmir Valiliğinin projesi kapsamında, Bayındır ilçesindeki Roman vatandaşlar için ses eğitimi kursu açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanındaki sorunlarının çözümüne yönelik "Dünümüzle Yarınımızla Bu Hayatta Birlikteyiz" adlı proje hazırlandı.

Proje kapsamında Bayındır ilçesinde bando kurmak üzere çalışma başlatıldı.

Bayındır Halk Eğitim ve İŞKUR iş birliğiyle yürütülen hazırlıklar çerçevesinde ilçede ses eğitimi kursu açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz