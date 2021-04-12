Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence kamerada
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Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence kamerada Antalya'da otelde korona virüs tedbirleri unutuldu Antalya'da bir otelde korona virüs tedbirlerine ve artan vaka sayılarına rağmen parti yapıldı.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence kamerada

Antalya'da otelde korona virüs tedbirleri unutuldu

ANTALYA - Antalya'da bir otelde korona virüs tedbirlerine ve artan vaka sayılarına rağmen parti yapıldı. Bayi toplantısı sonrası sosyal mesafesiz ve maskesiz onlarca kişinin müzik eşliğinde eğlendiği görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haftalık vaka tablosunda 100 binde 143,86 oranıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alan turizm kenti Antalya'da pandemi kuralları yine hiçe sayılıp bir otelde eğlence partisi düzenlendi. Bir otelin disko kısmında düzenlendiği öğrenilen partide aralarında yabancı müşterilerin de bulunduğu kalabalık grup müzik eşliğinde eğlendi. Partide sosyal mesafe unutulurken, birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.

Cep telefonu kameralarına yansıdı

O anlar ise cep telefonu eğlenceye katılanların cep telefonları kameralarına yansıdı. Görüntülerde eğlence merkezi içerisinde müzik eşliğinde dans eden kalabalığın korona virüs tedbirlerine uymadıkları, sosyal mesafe ve maske kurallarının ise hiçe sayıldığı görüldü.

Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence kamerada
Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence kamerada
Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence kamerada
Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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