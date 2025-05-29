Bayi Toplantısı oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bayi Toplantısı ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bayi Toplantısı, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bayi Toplantısıni izleyecek olanların merak ettiği Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ konusu nedir, Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ oyuncuları kimler ve Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ özeti gibi konuları inceliyoruz.

BAYİ TOPLANTISI KONUSU NEDİR?

Bayi toplantısı için Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 21 Şubat 2020 (Fransa)

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık

Doğu Demirkol - Adem

Büşra Pekin - Övgü

Safa Sarı - Demircan

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman

BAYİ TOPLANTISI NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da yapılırken, çekim setlerinin bir kısmı ise Konya'da kuruldu.