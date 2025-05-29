Bayi Toplantısı oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bayi Toplantısı ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bayi Toplantısı televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ konusu, özeti ve Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bayi Toplantısınin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Bayi Toplantısı, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bayi Toplantısıni izleyecek olanların merak ettiği Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ konusu nedir, Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ oyuncuları kimler ve Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ özeti gibi konuları inceliyoruz.
BAYİ TOPLANTISI KONUSU NEDİR?
Bayi toplantısı için Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI VE KADROSU
Gösterime giriş tarihi: 21 Şubat 2020 (Fransa)
İbrahim Büyükak - Namık
Onur Buldu - Sadık
Doğu Demirkol - Adem
Büşra Pekin - Övgü
Safa Sarı - Demircan
Deniz Hamzaoğlu
Çağla Demir
Rıza Akın
Hakan Salınmış
Sacide Taşaner
Zeyno Eracar
Müfit Kayacan
Tuğçe Karabayır
Gamze KaradumanBAYİ TOPLANTISI NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da yapılırken, çekim setlerinin bir kısmı ise Konya'da kuruldu.