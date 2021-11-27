Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim? Bayi Toplantısı filmi konusu, oyuncuları ve Bayi Toplantısı özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Bayi Toplantısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bayi Toplantısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Bayi Toplantısı konusu nedir, Bayi Toplantısı oyuncuları kimler ve Bayi Toplantısı özeti gibi konuları inceliyoruz.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bayi Toplantısı, Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Sadık ve Adem isimli üç beyaz eşyacının, üç günde karmakarışık hale gelen hayatlarının ele alınıyor. Hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşayan bu üç kişinin yolları bir bayi toplantısında kesişir ve sıkıntılı fakat sıradan bir hayat yaşarken beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir soygun planının içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

Filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenirken başrollerde ise İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış, Gamze Karaduman, Deniz Hamzaoğlu ve Uğur Bilgin gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Bedran Güzel Oyuncular:İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı Tür: Komedi Yapım Yılı: 2020 (110 dk) Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma Senaryo: İbrahim Büyükak

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