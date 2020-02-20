Bayi Toplantısı
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Bayi Toplantısı

Filmin fragmanı "Bayi Toplantısı" İSTANBUL - İbrahim Büyükak'ın kaleme alıp başrolünde yer aldığı Bayi Toplantısı, beyaz eşya işiyle uğraşan üç esnafın, gittikleri üç günlük bayi toplantısı sırasında kendilerini türlü olaylar içerisinde bulmalarını anlatıyor.

20.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:09
Bayi Toplantısı

Filmin fragmanı "Bayi Toplantısı"

İSTANBUL - 'ın kaleme alıp başrolünde yer aldığı Bayi Toplantısı, beyaz eşya işiyle uğraşan üç esnafın, gittikleri üç günlük bayi toplantısı sırasında kendilerini türlü olaylar içerisinde bulmalarını anlatıyor.

Kaynak: AA

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: Bayi Toplantısı
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