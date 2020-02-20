Bayi Toplantısı
Filmin fragmanı "Bayi Toplantısı" İSTANBUL - İbrahim Büyükak'ın kaleme alıp başrolünde yer aldığı Bayi Toplantısı, beyaz eşya işiyle uğraşan üç esnafın, gittikleri üç günlük bayi toplantısı sırasında kendilerini türlü olaylar içerisinde bulmalarını anlatıyor.
20.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:09
Filmin fragmanı "Bayi Toplantısı"
İSTANBUL - İbrahim Büyükak'ın kaleme alıp başrolünde yer aldığı Bayi Toplantısı, beyaz eşya işiyle uğraşan üç esnafın, gittikleri üç günlük bayi toplantısı sırasında kendilerini türlü olaylar içerisinde bulmalarını anlatıyor.
Kaynak: AA