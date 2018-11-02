Bayhreyn'de "Terör" Suçundan Aranan 6 Kişi Yakalandı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, terör davalarında mahkum olan ve güvenlik güçlerince aranan 6 kişinin kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin söz konusu 6 kişiyi başkent Manama'nın kuzeydoğusunda bulunan Samahic bölgesi sahilinden bir tekne aracılığıyla kaçmaya çalışırken yakalandığını belirtti.

Açıklamada, söz konusu kişilerden birinin İran'daki "terörist" bir unsurla iletişim halinde olduğu ve kaçma işini onun organize ettiği belirtildi.