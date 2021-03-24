Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü
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Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü

24.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:18

Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü Adanalı Eren Yarat, su verip beslediği şahini veterinere ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim etti Adana'da bir genç yolda baygın halde bulduğu şahini besleyip hayata döndürdü.

Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü

Adanalı Eren Yarat, su verip beslediği şahini veterinere ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim etti

ADANA - Adana'da bir genç yolda baygın halde bulduğu şahini besleyip hayata döndürdü. Tekrardan gözlerini açan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Eren Yarat, Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde otomobiliyle ilerlerken yol kenarında bir şahin olduğunu fark etti. Hemen aracını durdurup şahinin yanına giden Eren Yarat, şahinin baygın olduğunu görünce hemen korkup uçmasın diye ayaklarını iple bağlayıp aracının ön koltuğuna aldı.

Eve götürüp şahine su içirip besleyerek tekrardan hayata döndüren Eren Yarat, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 7.Bölge Müdürlüğünü arayıp şahini almalarını istedi. Ancak oradan olumlu bir dönüş alamayan Eren Yarat, tekrardan şahini aracına alıp bu sefer de önce veterinere ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü'ne giderek görevlilere teslim etti.

Şahini teslim etmeden önce İHA muhabirine konuşan Eren Yarat, "İlgili bütün kurum ve kuruluşları aradım ancak bana farklı bir numara verip oraları aramam gerektiğini söylediler. O numaraları aradığımda ise araçları olması durumunda göndereceklerini yoksa da yarın sabaha kalacağını söylediler. Bu hayvanın yarın sabaha yaşayıp yaşamayacağı muamma. Yaklaşık 20 kilometre yol geldim ve şahini teslim edeceğim. 'Güvenliğe bırakın' bile diyenler oldu. Gerekli ilgiyi bu hayvana göstermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü
Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü
Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü
Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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