Baygın bulunan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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Baygın bulunan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

19.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:44
Baygın bulunan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilinin yanında aldığı uyuşturucu madde nedeniyle baygın bulunan, evinde yapılan aramada ise 13 paket eroin ele geçirilen M.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilinin yanında aldığı uyuşturucu madde nedeniyle baygın bulunan, evinde yapılan aramada ise 13 paket eroin ele geçirilen M.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen hafta perşembe günü Manavgat'ın Salkımevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanal yolundaki otomobilin kenarında bir kişinin yattığı, otomobilde de 2 küçük çocuk bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yerde yatan M.E.'nin uyuşturucu madde kullandığı ve baygın olduğu saptandı. M.E., Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken, otomobilde bulunan çocuklar M.E.'nin annesi F.K.'ye teslim edildi. Anne F.K., oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, bu illetten kurtulması için başvurmadığı merci kalmadığını belirterek, acilen tedaviye alınmasını istedi.

Hastaneden taburcu edilen M.E.'nin evine bir gün sonra polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 paket eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E., uyuşturucu ticareti yapmadığını, evdeki uyuşturucuları kullanmak için aldığını söyledi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.E. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcının sorgusunun ardından, Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan M.E., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karara Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün itiraz edildi. İtirazı değerlendiren, Manavgat Sulh Ceza Hakimi, şüpheli M.E. hakkında tutuklamaya yönelik karar verdi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.E., tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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