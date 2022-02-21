Bayern Münihli futbolcu Thomas Müller ikinci kez koronavirüse yakalandı - Haberler
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Bayern Münihli futbolcu Thomas Müller ikinci kez koronavirüse yakalandı

AA, Erbil Başay - Spor
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Bayern Münihli futbolcu Thomas Müller ikinci kez koronavirüse yakalandı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münihli futbolcu Thomas Müller'in koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münihli futbolcu Thomas Müller'in koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, evinde izolasyona alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Müller, 2021'in şubat ayında da koronavirüse yakalanmıştı.

AA / Erbil Başay - Spor

Thomas Müller, Bundesliga, Almanya, Futbol, Spor, Haberler

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