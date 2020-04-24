Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Philippe Coutinho'nun sağ ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.
24.04.2020 20:58 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:58
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Philippe Coutinho'nun sağ ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.
Coutinho'nun yaklaşık 2 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.
Kaynak: AA