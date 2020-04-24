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Philippe Coutinho, Bayern Münih, Almanya, Spor, Haber

Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Philippe Coutinho'nun sağ ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.

24.04.2020 20:58 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:58
Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Philippe Coutinho'nun sağ ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.

Coutinho'nun yaklaşık 2 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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