Bayern Münih, Zinedine Zidane'a Teklifte Bulundu
Alman devi Bayern Münih, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Zinedine Zidane'a teklifte bulundu.
İspanyol devi Real Madrid'i son 3 yılda Devler Liginde zafere taşıyarak büyük bir başarının altına imza atan Zidane, istifa ederek herkesi şaşırtmıştı. Fransız teknik adam henüz bir takımla anlaşmadı.
Bu sezon gösterdiği kötü performansla lider Dortmund'un 7 puan gerisinde 5. sırada yer alan Bavyera ekibinde teknik direktör Kovac'la yollar ayrılma noktasına geldi.
ALMAN BASINI: ZIDANE'A TEKLİF YAPILACAK
Alman basını, Münih'in Kovac'ı gönderip Zidane'la anlaşmak istediğini yazdı. Haberin detaylarında Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic'in Zidane ile görüştüğü ve ikilinin yakın ilişkisi sebebiyle anlaşmadan umutlu olunduğu vurgulandı.
Bayern Münih, Bundesliga'da ilk 11 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 20 puan topladı.
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o değil de zidane munihe gitsin münihin hocası bize (fenere) gelsin , cocu dan daha çok puan toplamış :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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Zidane Fenerle anlaştı kaynak FanatikCevap Yaz Yayından Kaldır
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zıdane gelırse, robben ve rıberyı kadro dısı bırakmalı.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Zidanın juveli olduğunu bilmeyen yoktur herhalde orayı istiyor ama juvenin hocası çok başarılıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır