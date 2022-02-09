Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı - Haberler
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Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı

AA, Erbil Başay - Spor
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Bayern Münih, Yusuf Kabadayı ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, 19 yaş altı takımında forma giyen Türk kökenli futbolcusu Yusuf Kabadayı ile 30 Haziran 2024'e profesyonel mukavele yaptı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, 19 yaş altı takımında forma giyen Türk kökenli futbolcusu Yusuf Kabadayı ile 30 Haziran 2024'e profesyonel mukavele yaptı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 10 yıldır altyapıda bulunan 18 yaşındaki Kabadayı'nın gelecekte de Bayern Münih forması giyeceği belirtildi.

Genç futbolcu, 8 yaş altı takımından beri Bavyera kulübünde oynadığını belirterek, "Başka bir kulüpte oynamayı düşünemiyorum. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini aktaran Kabadayı, Bayern Münih takımıyla Allianz Arena'da oynamayı hayal ettiğini dile getirdi.

AA / Erbil Başay - Spor

Bayern Münih, Bundesliga, Almanya, Futbol, Spor, Haberler

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