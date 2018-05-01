Bayern Münihli Futbolculardan Cüneyt Çakır'a Penaltı İsyanı
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan maçın 17. dakikasında rakip ceza sahasında yerde kalan Lewandowski, Cüneyt Çakır'a penaltı itirazında bulundu.
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Maçın 11. dakikasında karşılıklı goller atılırken, 17. dakikada gelişen Bayern Münih atağında, rakip ceza sahasında yerde kalan Lewandowski, hakem Cüneyt Çakır'a bakarak penaltı bekledi.
CÜNEYT ÇAKIR DEVAM KARARI VERDİ
Bayern Münih atağında rakip savunma arkasına sarkan Lewandowski, Real Madridli futbolcuyla girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve Cüneyt Çakır'a baktı. Cüneyt Çakır ise Lewandowski'ye "kalk!" derken, pozisyonun penaltı olmadığını söyledi.
Bayern Münihli futbolcular ise bu pozisyonun ardından Cüneyt Çakır'a yoğun itirazlarda bulundu. Cüneyt Çakır ise Bayern Münihli futbolcuları yoğun itirazlarından sonra uyardı ve oyun daha sonrasında kaldığı yerden devam etti.
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kollar açık değil hiç bişey olmaz ANIRMAYINCevap Yaz Yayından Kaldır
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Cünyt zaten liglerin yüz karasıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam Türkiye ligi sandı, elle müdahalede buz gibi penaltıyı vermedi. Bir daha büyük maç vermezler.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Cuneyt cakir adaletli adamdir.kalk diosa kalk.ogadderCevap Yaz Yayından Kaldır
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İLAHİ ADALET TECELLİ ETTİ BJK BAYERN MAÇINDA VIDA HAKSIZ YERE ATILMIŞTI O MAÇTA BJKNİN KADERİYLE OYNANDICevap Yaz 4 Yayından Kaldır