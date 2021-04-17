Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick sezon sonunda görevini bırakmak istediğini açıkladı
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Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick sezon sonunda görevini bırakmak istediğini açıkladı

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick sezon sonunda görevini bırakmak istediğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick, sezon sonunda görevinden ayrılmak istediğini belirtti.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick, sezon sonunda görevinden ayrılmak istediğini belirtti.

Flick, Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih'in deplasmanda Wolfsburg'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Kulübe sezon sonunda sözleşmemi feshetmek istediğimi söyledim." dedi.

Bunu bugün takıma da ilettiğini aktaran Flick, "Takımın bunu benden duyması benim için önemliydi." ifadesini kullandı.

Flick, Bayern Münih'te teknik direktörlük yapma fırsatı bulduğu için de müteşekkir olduğunu kaydetti.

Gelecekte ne yapacağının henüz belli olmadığını söyleyen Flick, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmanın her teknik direktörün düşüneceği bir konu olduğunu da belirtti.

Alman basınında daha önce teknik direktör Flick ile kulübün sportif direktörü Hasan Salihamidzic arasında görüş ayrılıkları olduğu yazılmıştı.

Kamuoyunda da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak teknik direktör Joachim Löw'ün yerine gelecek muhtemel isimlerin başında Flick'in ismi geçiyor.

3 Kasım 2019'da Bayern Münih'in başına geçen Flick'in 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Flick, Bayern Münih ile 1,5 yılda 6 kupa kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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