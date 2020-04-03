Bayern Münih, teknik direktör Flick'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Hansi Flick, Bayern Münih ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmıştır." ifadesine yer verildi.

Flick, geçen yılın kasım ayında Niko Kovac ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Kaynak: AA