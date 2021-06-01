Bayern Münih'te yönetim kurulu başkanı Rummenigge, yerini Oliver Kahn'a bırakacak
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Bayern Münih'te yönetim kurulu başkanı Rummenigge, yerini Oliver Kahn'a bırakacak

Bayern Münih'te yönetim kurulu başkanı Rummenigge, yerini Oliver Kahn'a bırakacak
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, 1 Temmuz'dan itibaren yerini Alman Milli Takımı ve Bayern Münih'in eski kalecisi Oliver Kahn'a bırakacak.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, 1 Temmuz'dan itibaren yerini Alman Milli Takımı ve Bayern Münih'in eski kalecisi Oliver Kahn'a bırakacak.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Rummenigge'nin kendi isteğiyle ve Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer ile yakın koordinasyon içinde 30 Haziran'da görevinden ayrılacağı belirtildi.

Rummenigge, görevinden stratejik olarak en mantıklı vakitte ayrılacağını belirterek, "Bu memnuniyet ve gururla edilen bir veda. Spor, ekonomi ve yapısal olarak tamamen işleyen bir kulübü teslim ediyorum. Bu benim için önemli." ifadelerini kullandı.

Başkan Hainer de Oliver Kahn'ın 1 Temmuz'dan sonra Rummenigge'nin yerini alacağını kaydetti.

Başarılı bir futbol kariyerinin ardından 1991'de kulübün başkan yardımcılığını üstlenen 65 yaşındaki Rummenigge, 2002'de Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilerek yaklaşık 20 yıl bu görevde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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Bayern Münih'te yönetim kurulu başkanı Rummenigge, yerini Oliver Kahn'a bırakacak - Haberler Spor
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