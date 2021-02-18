Bayern Münih'te Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı
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Bayern Münih'te Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı

18.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:46
Bayern Münih'te Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te Benjamin Pavard'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te Benjamin Pavard'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Pavard'ın karantinaya alındığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bavyera ekibinde Pavard'ın yanı sıra, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan Thomas Müller de karantinada bulunuyor.

Bayern Münih'te ocak sonunda ise Javi Martinez ile Leon Goretzka'nın Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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