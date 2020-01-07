Bayern Münih'te başantrenör Radonjic ile yollar ayrıldı
Almanya'nın Bayern Münih Basketbol Takımı'nda başantrenör Dejan Radonjic'in görevine son verildi.
07.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:10
Almanya'nın Bayern Münih Basketbol Takımı'nda başantrenör Dejan Radonjic'in görevine son verildi.
Bayern Münih Kulübü, 2018'den bu yana takımın başında bulunan 49 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı Radonjic ile yolların ayrıldığını duyurdu.
THY Avrupa Ligi'nde 17 haftada elde ettiği 6 galibiyetle 15. sırada yer alan Bayern Münih, 14'te 14 yaptığı Almanya liginde ise zirvede bulunuyor.
Kaynak: AA
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