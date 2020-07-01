Bayern Münih Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti mi? Tanguy Nianzou Kouassi kimdir? Bayern Münih transferde hız kesmiyor. Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih Paris Saint-Germain'den Tanguy Nianzou Kouassi'yi bonservis bedeli ödemeden transfer etti. Tanguy Nianzou Kouassi kimdir?

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den Tanguy Nianzou Kouassi'yi kadrosuna kattı. Peki, Tanguy Nianzou Kouassi kimdir?

BAYERN MÜNİH TANGUY NİANZOU KOUASSİ'Yİ TRANSFER ETTİ Mİ?

Bundesliga takımlarından Bayern Münih, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den Tanguy Nianzou Kouassi'yi kadrosuna kattı. Bavyera ekibinden yapılan açıklamada PSG ile sözleşmesi biten Kouassi ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın genç milli takımlarında da forma giyen savunma oyuncusu Kouassi'nin Fransız vatandaşlığının yanı sıra Fildişi Sahili pasaportu da taşıdığı bilgisine yer verildi. Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcuyu Bayern Münih'e kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirterek "Kouassi bizim gözümüzde Avrupa'da en büyük yeteneklerden biridir" ifadesini kullandı.

TANGUY NİANZOU KOUASSİ KİMDİR?

18 yaşındaki Kouassi'nin savunmada oynadığını fakat diğer mevkilerde de görev alabileceğini ifade eden Salihamidzic, "Onun burada büyük kariyer yapabileceğinden ve bize katkı sağlayacağından eminiz" şeklinde görüş belirtti.

Kouassi, akademisinden yetiştiği PSG takımında aralık ayında Ligue 1'de ilk kez forma giydi. Ligue 1'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta görev yapan genç futbolcu, ligde 2 de gol kaydetti.

TRANSFERDE HAREKETLİ

Bayern Münih, şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Münih temsilcisi, son olarak Schalke 04'te forma giyen 23 yaşındaki kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Öte yandan Manchester City'nin Alman yıldızı Leroy Sane'nin de Münih'in yolunu tutacağı bilgisi Avrupa basınında geniş yer buluyor.