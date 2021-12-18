Bayern Münih sezonun ilk yarısını lider tamamladı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u 4-0 yendi.

Bayern Münih Bundesliga'nın 17. haftasında Allianz Arena'da Wolfsburg'u konuk etti.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Bavyera ekibi 7. dakikada Thomas Müller, 57. dakikada Dayot Upamecno, 59. dakikada Leroy Sane ve 87. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 43'e çıkaran Bayern Münih, bir maç eksiği bulunan ve 34 puanla 2. sırada yer alan Borussia Dortmund'un 9 puan önünde, sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

Wolfsburg ise ligde üst üste 5. mağlubiyetini alarak 20 puan ve maç fazlasıyla 12. sıraya geriledi.

AA / Erbil Başay - Spor Haberleri

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