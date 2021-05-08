Bayern Münih şampiyonluğunu 6 golle kutladı
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Bayern Münih şampiyonluğunu 6 golle kutladı

Bayern Münih şampiyonluğunu 6 golle kutladı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 6-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 6-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 32. haftasında Allianz Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, ilk yarıyı 2. ve 34. dakikalarda Robert Lewandowski, 23. dakikada Thomas Müller ve 44. dakikada Kingsley Coman'ın golleriyle 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, 66. dakikada Lewandowski ve 86. dakikada Leroy Sane ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Bayern Münihli futbolcu Tanguy Nianzou kırmızı kart gördü.

Lewandowski, Müller'in rekoruna yaklaştı

Polonyalı futbolcu Lewandowski, bugün attığı 3 golle bu sezon ligdeki gol sayısını 39'a çıkardı ve Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu Bundesliga'da bir sezonda en çok fileleri havalandıran oyuncu rekoruna çok yaklaştı. Gerd Müller, 40 golü 1971-1972 sezonunda kaydetmişti.

Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig'in bugün deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-2 yenilmesinin ardından matematiksel olarak üst üste 9'uncu ve toplamda 31'inci şampiyonluğunu garantilemişti.

Bayern Münih, aldığı bu galibiyetle puanını 74'e yükseltti. Borussia Mönchengladbach ise 46 puanla 7'nci sırada yer aldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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