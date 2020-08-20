Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi finalinde
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Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi finalinde

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Lyon'u 3-0 mağlup eden Bayern Münih, finale çıktı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi finalinde
20.08.2020 00:07 | Son Güncelleme: 20.08.2020 00:11

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Lyon'u 3-0 mağlup eden Bayern Münih, finale çıktı. Bayern Münih finalde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Lyon ile Bayern Münih, Jose Alvalade Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol hakem üçlüsü Mateu Lahoz, Pau Cebrian ve Roberto del Palomar yönetti.

Rakibi karşısında bariz üstünlüğünü gösteren Bayern Münih, Serge Gnabry'in 18 ve 33. dakikada attığı gollerle ilk yarıda farkı 2'e çıkardı. Top kontrolünü elinde tutan Alman ekibi, bu devrede golü de en çok isteyen taraf oldu. Arka arkaya Lyon kalesini zorlayan Bayern Münih, 2-0'lık skorla devreye rahat girdi.

İkinci yarı ilk yarıya oranla daha durağan başladı. Maçı önde götüren Bayern Münih, bu devrede de oyunda etkili olan taraftı. Alman ekibi farkı açmak, Fransa ekibi ise farkı eritmek için son dakikalarda vitesi yükselse de aradığı golü bulan Bayern Münih oldu. 88. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Robert Lewandowski topu kafa ile ağlara göndererek, maçın skorunu tayin etti.

Lyon'u 3-0'lık skorla geçen Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde Paris Saint-Germain'in rakibi oldu. Final mücadelesi 23 Ağustos Pazar günü oynanacak.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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