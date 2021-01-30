Bayern Münih sahasında Hoffenheim'ı farklı yendi
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Bayern Münih sahasında Hoffenheim'ı farklı yendi

30.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:28
Bayern Münih sahasında Hoffenheim'ı farklı yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Hoffenheim'ı 4-1 mağlup etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Hoffenheim'ı 4-1 mağlup etti.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 19. haftasında Allianz Arena'da Hoffenheim'ı konuk etti.

Bavyera ekibi, 32. dakikada Jerome Boateng, 43. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 2-0 öne geçerken, Hoffenheim, 44. dakikada Andrej Kramarij'in topu filelere göndermesiyle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, 57. dakikada Robert Lewandowski ve 63. dakikada Serge Gnabry ile iki gol daha bulduğu karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan lider Bayern Münih, puanını 45'e çıkardı. Hoffenheim ise 22 puanda kaldı ve 12. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Borussia Dortmund, Augsburg'u, Eintracht Frankfurt da Hertha Berlin'i sahasında 3-1'lik skorlarla yendi. Union Berlin-Borussia Mönchengladbach ve Werder Bremen-Schalke 04 karşılaşmaları ise 1-1 sonuçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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