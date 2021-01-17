Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 yendi
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Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 yendi

17.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:46
Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. haftasında Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. haftasında Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

Bayern Münih, Allianz Arena'da oynan karşılaşmanın 7. dakikasında Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen maçta Freiburg 62. dakikada Nils Petersen'in topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Bavyera ekibi 74. dakikada Thomas Müller ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih, rakiplerinin puan kaybettiği haftada puanını 36'ya yükseltti ve en yakın rakibi Leipzig arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Freiburg'un ise 23 puanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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