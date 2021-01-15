Bayern Münih - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:30 'da Bayern Münih - Real Madrid mücadelesi olacak. Peki Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Bayern Münih - Real Madrid saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Bayern Münih - Real Madrid basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Bayern Münih - Real Madrid ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
BAYERN MUNIH - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Bayern Münih - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı 15 Ocak Cuma günü akşam saat 22:30 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10:30'da başlayacak.
BAYERN MUNIH - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bayern Münih - Real Madrid THY Euroleague maçı Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.
BAYERN MUNIH - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Audi Dome, Münih'da oynanacak.