Bayern Münih - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Bayern Münih - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

15.01.2021 12:08 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:11
Bayern Münih - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:30 'da Bayern Münih - Real Madrid mücadelesi olacak. Peki Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Bayern Münih - Real Madrid saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Bayern Münih - Real Madrid basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Bayern Münih - Real Madrid ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

BAYERN MUNIH - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bayern Münih - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı 15 Ocak Cuma günü akşam saat 22:30 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10:30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Real Madrid THY Euroleague maçı Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.

BAYERN MUNIH - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Audi Dome, Münih'da oynanacak.

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