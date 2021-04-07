Bayern Münih - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
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2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün çeyrek final maçlarının ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün çeyrek final mücadeleleri oynanacak. Peki Bayern Münih - PSG maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
BAYERN MUNIH - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Bayern Münih - PSG maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.
BAYERN MUNIH - PSG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bayern Münih - PSG maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.
BAYERN MUNIH - PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Allianz Arena, Münih'da oynanacak.