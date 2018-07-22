Uluslararası Şampiyonlar Kupasında Bayern Münih, PSG'yi 3-1 Yendi

Bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupasının Avusturya ayağında, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşılaştı. Klagenfurt kentinde oynanan maçta Bayern Münih'in gollerini Javi Martinez, Renato Sanches ve Joshua Zirkzee atarken, PSG'nin tek golünü Timothy Weah kaydetti.

TURNUVANIN 3 AYAĞI BULUNUYOR

Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD, Avrupa ve Singapur olmak üzere 3 ayağı bulunuyor. Turnuvanın Avrupa ayağındaki karşılaşmalar ise Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de yapılacak.

TURNUVAYA ÜNLÜ TAKIMLAR KATILIYOR

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den ise Benfica kulüpleri katılıyor.