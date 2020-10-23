Bayern Münih - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Bayern Münih - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

23.10.2020 19:40 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:43
Bayern Münih - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:30 'da Bayern Münih - Olympiakos mücadelesi olacak. Peki Bayern Münih - Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Bayern Münih - Olympiakos saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Bayern Münih - Olympiakos basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Bayern Münih - Olympiakos ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

BAYERN MUNİH - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bayern Münih - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı 23 Ekim Cuma günü akşam saat 21:30 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 9:30'da başlayacak.

BAYERN MUNİH - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Olympiakos THY Euroleague maçı bugün saat 21:30 'daBein Sports 4 kanalında yayınlanacaktır.

BAYERN MUNİH - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Audi Dome, Münih'da oynanacak.

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