Bayern Münih - Olimpia Milano THY Euroleague Çeyrek Final basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
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Bayern Münih - Olimpia Milano THY Euroleague Çeyrek Final basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Bayern Münih - Olimpia Milano THY Euroleague Çeyrek Final basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Bayern Münih - Olimpia Milano mücadelesi olacak. Peki Bayern Münih - Olimpia Milano maçı hangi kanalda yayınlanacak? Bayern Münih - Olimpia Milano saat kaçta, ne zaman? Bayern Münih - Olimpia Milano çeyrek final play-off maçı ne zaman başlıyor?

Merakla beklenen Bayern Münih - Olimpia Milano basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Bayern Münih - Olimpia Milanone zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç nerede oynanacak? Tüm detaylar haberimizde...

BAYERN MUNIH - OLIMPIA MILANO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bayern Münih - Olimpia MilanoTHY Euroleague basketbol maçı 30 Nisan Cuma günü bu akşam saat 21:45 'de başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 9:45'de başlayacak.

BAYERN MUNIH - OLIMPIA MILANO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Olimpia MilanoTHY Euroleague maçı Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.

BAYERN MUNIH - OLIMPIA MILANO BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Audi Spor Salonu, Münih'da oynanacak.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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