Bayern Münih - Olimpia Milano THY Euroleague Çeyrek Final basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Bayern Münih - Olimpia Milano mücadelesi olacak. Peki Bayern Münih - Olimpia Milano maçı hangi kanalda yayınlanacak? Bayern Münih - Olimpia Milano saat kaçta, ne zaman? Bayern Münih - Olimpia Milano çeyrek final play-off maçı ne zaman başlıyor?